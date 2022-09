Disco che sigilla la conchiglia dei molluschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disco che sigilla la conchiglia dei molluschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPERCOLO

Significato/Curiosita : Disco che sigilla la conchiglia dei molluschi

Coperchio), che chiude l'apertura di una cavità in animali, vegetali o funghi. tipicamente nei molluschi dotati di conchiglia è un disco corneo (talvolta...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su opercolo (en) opercolo, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

