Detergente cutaneo in forma solida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detergente cutaneo in forma solida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAPONETTA

Significato/Curiosita : Detergente cutaneo in forma solida

Segnalate reazioni da ipersensibilità: eczema, dermatite da contatto, rash cutaneo, orticaria. si deve evitare il contatto con gli occhi o l'applicazione...

Disambiguazione – "saponetta" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi saponetta (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il dipartimento...

