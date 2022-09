Così si può definire chi ha molti figli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si può definire chi ha molti figli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROLIFICO

Significato/Curiosita : Cosi si puo definire chi ha molti figli

così vengono chiamati i membri del Torino Calcio; Viene detto anche così un incasso; così è la bottega dei mestieri manuali; così è un mammifero nei primi mesi di vita; Con l acqua per definire la bellezza naturale; Quantità da definire ; Così si possono anche definire baci e abbracci; Si può definire così l errore madornale; Dividono molti videogiochi; Un piede con molti tilomi; A molti piace come digestivo; Illuminano la strada in molti veicoli; Enrico e Federico, padre e figli o del calcio; I figli che si auguravano; Le figli e alle quali si vuole più bene; Guerriere mitologiche figli e di Ares;