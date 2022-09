Le cinghie da indossare che reggono lo zaino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cinghie da indossare che reggono lo zaino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPALLACCI

Significato/Curiosita : Le cinghie da indossare che reggono lo zaino

Lo spallaccio è l'elemento dell'armatura deputato alla protezione della spalla. lo spallaccio propriamente detto è elemento strutturale dell'armatura a... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con cinghie; indossare; reggono; zaino; Cesta che si fissa alle spalle con due cinghie ; Per entrarvi bisogna indossare la mascherina; indossare i guanti le previene; fi musqué da indossare ; Specie di sciarpe da indossare sui fianchi a mo' di cintura; reggono chi non si regge; reggono grandi vele; A volte non reggono ; Si dice di cose che si reggono in equilibrio precario; Accolgono e ospitano turisti con lo zaino ; Una grossa cesta a zaino ; Uno scomparto dello zaino ; Ceste a zaino ;