Causa la formazione di piaghe negli allettati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Causa la formazione di piaghe negli allettati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DECUBITO

Significato/Curiosita : Causa la formazione di piaghe negli allettati

Prevenzione delle piaghe da decubito nei pazienti allettati, supporto per il paziente e per le persone a lui vicine. è stato dimostrato che la stimolazione...

Piaga da decubito. lesione da pressione ulcera altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su decubito decubiti più comuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

