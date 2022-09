Calcola i consumi di una casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calcola i consumi di una casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTATORE

Significato/Curiosita : Calcola i consumi di una casa

Rapporto fra consumi locali e consumi nazionali. quando possibile, si effettuata una stima diretta dell'impronta (ad esempio nel caso del consumo di suolo a...

Parzialmente racchiusa da una lettera o da un simbolo, vedi contatore (tipografia). in generale un contatore è un dispositivo che memorizza (o a volte visualizza)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

