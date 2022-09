È stata assorbita dall Eni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata assorbita dall Eni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AGIP

Significato/Curiosita : E stata assorbita dall eni

Cercando altri significati, vedi eni (disambigua). eni s.p.a., originariamente acronimo di ente nazionale idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata...

L'agip, acronimo di azienda generale italiana petroli, è stata una compagnia petrolifera pubblica italiana fondata nel 1926. dal 1953 di proprietà del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

