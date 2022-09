Simili alle castagne ma più grossi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simili alle castagne ma più grossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARRONI

Significato/Curiosita : Simili alle castagne ma piu grossi

Ciceri) e del lazio, per indicare della pasta lunga a strisce (simile alle tagliatelle, ma più corta), conosciuta ancora attualmente col nome di làgana o...

marroni – varietà di castagne marroni – colore ettore marroni – giornalista italiano stefano marroni – giornalista italiano umberto marroni – politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

marroni – varietà di castagne marroni – colore ettore marroni – giornalista italiano stefano marroni – giornalista italiano umberto marroni – politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con simili; alle; castagne; grossi; Diversi, non simili ; Sono simili alle caramelle mou; Sono simili ai falchi pellegrini; Avvicina alla tavola una serie di vivande simili ; Manca alle notizie false; La decide l alle natore prima della partita; Nota alle rgia a certi legumi; Non si può cavare dalle rape; Frazione balneare di castagne to Carducci; Avvolgono le castagne ; Un insetto parassita delle castagne ; Lo sono castagne e patate; grossi pezzi d artiglieria; Ha culmi grossi e nodosi; Il riparo per i grossi animali da fattoria; grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili;