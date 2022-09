Il noto gruppo rock di cui fece parte Phil Collins - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il noto gruppo rock di cui fece parte Phil Collins. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GENESIS

Significato/Curiosita : Il noto gruppo rock di cui fece parte phil collins

2000 philip david charles "phil" collins (chiswick, 30 gennaio 1951) è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, noto sia come solista sia come...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi genesis (disambigua). i genesis (ipa: ['dn..ss]) sono stati un gruppo musicale britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con noto; gruppo; rock; fece; parte; phil; collins; noto cioccolatino con liquore e ciliegia; Insieme a Cotto in un noto programma di cucina; Un noto imperatore romano; La tomba del Milite Ignoto a Roma; gruppo heavy metal americano dal nome di animale; Denso... come il gruppo ; Un musicista da gruppo rock; gruppo politico poco rilevante; Un musicista da gruppo rock ; Il gruppo rock de Il mio corpo che cambia; Nick Nolte è il protagonista del film I mastini del Dallas Elton John è il cantante di Crocodile rock ; La rock band tedesca di Wind of Change; L Imperatore Domiziano fece parte di quella flavia; Ciò che fece ro felici e contenti nei lieto fine; Lo fece crollare Sansone; fece ro passare i Romani sotto le forche caudine; Lettura pubblica di poesie da parte degli autori; Fa parte dell artiglieria pesante; Fa parte dei pochi che governano; Comune pugliese che sorge in parte su un isola; Il phil del gruppo musicale Genesis; David __: fu phil eas Fogg ne Il giro del mondo in 80 giorni; Il phil ippe attore francese di Amici Miei; phil ippe nel cast de II postino; Il collins di In the Air Tonight; collins , famoso cantante; Film di Peter collins on tratto dal best seller Dieci piccoli indiani; Si mette nel Tom collins ; Cerca nelle Definizioni