La si morde per non dire qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si morde per non dire qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LINGUA

Significato/Curiosita : La si morde per non dire qualcosa

In bocca "non dire niente, non parlare!" invito esplicito e complice a non parlare di qualcosa con qualcun altro: rigorosamente come se si dovesse tenere...

lingua – organo degli apparati digerente e fonatorio, interno alla bocca lingua – alimento umano lingua – forma storicamente determinata in cui si manifesta...

