Massima popolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Massima popolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Massima popolare

Contiene immagini o altri file su partito popolare italiano sito ufficiale, su popolari.it. partito popolare italiano, in dizionario di storia, istituto...

melius est abundare quam deficere è una locuzione latina di incerta origine che, tradotta in italiano, significa: meglio abbondare che scarseggiare. l'espressione...