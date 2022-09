Mancano sui quadranti digitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancano sui quadranti digitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LANCETTE

Significato/Curiosita : Mancano sui quadranti digitali

Contro il dominio arriva a coinvolgere tutte le principali potenze dei quadranti alfa e beta e vede un'inedita alleanza militare tra federazione, klingon...

Impostato alle ore 23:53, sette minuti prima della mezzanotte; da allora, le lancette sono state spostate 22 volte. la massima vicinanza alla mezzanotte è stata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con mancano; quadranti; digitali; Non mancano sulle toelette delle donne; Tra i loro migliori amici non mancano i barboni; Non mancano nei luna park; mancano sia a qualche persona che a certi pattini; I fori nei quadranti ; Hanno lancette e quadranti ; Mette su carta i file digitali ; Fase non necessaria per la stampa di foto digitali ; Formato per libri digitali ; Una raccolta di oggetti grafici digitali ; Cerca nelle Definizioni