Si dice che la legge non l ammetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che la legge non l ammetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IGNORANZA

Significato/Curiosita : Si dice che la legge non l ammetta

(secari) per niente (l'unità). si dice di ciò che non si può dividere per la sua solidità física, anche se si dovesse constatare che, almeno spazialmente, presenti...

