Area adibita ad alloggio all interno della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area adibita ad alloggio all interno della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CABINA

Significato/Curiosita : Area adibita ad alloggio all interno della nave

Identificare una nave di linea si usava definirla nel modo seguente: vascello con 112 pezzi d'artiglieria. una nave mercantile è una nave adibita al trasporto...

Sinonimo di abitacolo abitacolo (aeronautica) abitacolo (automobile) cabina per fototessera cabina elettrica cabina telefonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con area; adibita; alloggio; interno; della; nave; area di sabbia in riva al mare; Racchiude paesi europei senza frontiere: area __; Un bar nell area di servizio; Possono indicare la misura dell area ... in breve; È adibita al trasporto marittimo; La zona degli hotel adibita a spa ing; Stanza di un negozio adibita a deposito; Residenza romana di Mussolini, ora adibita a museo e parco; Un alloggio per universitari: casa dello __; alloggio , dimora; alloggio per ospiti; Trattoria con alloggio ; Eliminare un blocco all interno di un tubo; All interno ; Percuote la campana dall interno ; Stimolo interno ; Abitante della metà settentrionale del Belgio; Compongono la più grande biomassa della Terra; Abitante della più grande isola greca; Strumento musicale della famiglia dei liuti; Un canapo sulla nave ; II magazzino della nave ; Lo compila giornalmente il capitano della nave ; Rottame di una nave o un aereo in fondo al mare; Cerca nelle Definizioni