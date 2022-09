Separé con più pannelli collegati da cerniere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separé con più pannelli collegati da cerniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : PARAVENTO

Significato/Curiosita : Separe con piu pannelli collegati da cerniere

Movimentarlo. i pannelli divisori possono essere singoli o collegati fra di loro con cerniere o giunti. pannelli divisori collegati per mezzo di cerniere possono...

Un paravento. un esempio di tale occorrenza tematica del paravento è nel romanzo classico il sogno della camera rossa di cao xueqin. il paravento era... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

