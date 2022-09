Non si può cavare dalle rape - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si può cavare dalle rape. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANGUE

Significato/Curiosita : Non si puo cavare dalle rape

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sangue (disambigua). il sangue è un tessuto fluido presente negli animali dotati di apparato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con cavare; dalle; rape; Ricavare ... ragionando; La capacità di sapersela cavare nelle situazioni critiche o imbarazzanti; Scavare sott acqua; Ricavare tutto il possibile; Veleno usato per le frecce dalle tribù amazzoniche; Grosso uccello africano dalle piume ornamentali; Dai margini insuperabili dalle capacità ridotte; Pianta dalle foglie lustre; Parape tto costituito da colonnine in muratura; Elementi ripetitivi che compongono un parape tto; Stato di trance anche terape utico; Un decotto terape utico;