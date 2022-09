Monte brasiliano su cui c è il Cristo Redentore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monte brasiliano su cui c è il Cristo Redentore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORCOVADO

Significato/Curiosita : Monte brasiliano su cui c e il cristo redentore

Vedi cristo redentore (disambigua). il cristo redentore (in portoghese: cristo redentor) è una statua in stile decò rappresentante gesù cristo che si...

Nella città brasiliana di rio de janeiro, collocata sulla cima del monte corcovado. la statua è alta 38 metri di cui 8 fanno parte del basamento. la statua... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con monte; brasiliano; cristo; redentore; monte che raffigura 4 Presidenti USA; Maestoso monte alpino; monte presso Gorizia; La provincia piemonte se di Borgomanero; Ballo brasiliano canzone dei Kaoma; Sensuale ballo di coppia brasiliano ; Jorge scrittore brasiliano ; Sebastião __ , famoso fotografo brasiliano ; Eretici che predicavano l imminente ritorno di cristo ; Un attributo di cristo ; Il nome da laico di Fra cristo foro; Il cuore... di cristo ; L Evviva al redentore ; L Evviva al redentore ; Il monte di Rio con la gigantesca statua del redentore ; L'Evviva! al redentore ; Cerca nelle Definizioni