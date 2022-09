Materiale costituito da polimeri di sintesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale costituito da polimeri di sintesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLASTICA

Significato/Curiosita : Materiale costituito da polimeri di sintesi

I materiali artificiali formulati a partire da polimeri, vedi fibre chimiche, materie plastiche e gomma. un polimero (dal greco polymers, comp. di polýs-...

Disambiguazione – "plastica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi plastica (disambigua). le materie plastiche sono materiali organici... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con materiale; costituito; polimeri; sintesi; Un materiale plastico; Saldo di carattere o di materiale ; materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calcestruzzo; Un materiale per i freni; Capo di abbigliamento costituito da pantaloni con pettorina e bretelle; Materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calcestruzzo; Parapetto costituito da colonnine in muratura; costituito da più elementi; Il materiale polimeri co altamente inquinante; Proteina globulare che polimeri zza e forma catene; Lo è un organismo che effettua la fotosintesi ; sintesi che fa rima con appunto; sintesi di un articolo o documento ing; È l opposto della sintesi ;