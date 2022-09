Manca alle notizie false - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca alle notizie false. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FONDAMENTO

Significato/Curiosita : Manca alle notizie false

Senso critico, tendenza a credere ciecamente alle informazioni ricevute, incapacità di distinguere notizie false dalle vere e di distinguere fonti attendibili...

341278 le fondamente nove o fondamenta nuove, situate a cavallo dei sestieri di cannaregio e di castello, sono una lunghissima serie di fondamente che costituiscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

