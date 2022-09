Lettura pubblica di poesie da parte degli autori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lettura pubblica di poesie da parte degli autori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : READING

Significato/Curiosita : Lettura pubblica di poesie da parte degli autori

Bookstore di lawrence ferlinghetti, quarto della serie di edizioni di poesie city lights pocket poets series. la pubblicazione portò all'arresto di ferlinghetti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reading (disambigua). reading è una città e autorità unitaria di 232.662 abitanti del regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

