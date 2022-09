Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORICALCO

Significato/Curiosita : Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali

Umani, attraverso un talismano di oricalco. lo stesso vale per il mostro iris nel sequel gamera 3 - iris kakusei. oricalco anche un titolo di una canzone... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

