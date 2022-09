Farmaco che si può usare in caso di bradicardia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaco che si può usare in caso di bradicardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATROPINA

Significato/Curiosita : Farmaco che si puo usare in caso di bradicardia

Ipotensione e bradicardia. in caso di bassa tollerabilità del trattamento, di peggioramento transitorio dell'insufficienza cardiaca, di ipotensione o di bradicardia...

Hyoscyamus niger. l'atropina è presente in molte piante della famiglia delle solanaceae. in particolare le più comuni fonti di atropina sono l'atropa belladonna... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con farmaco; usare; caso; bradicardia; Famoso farmaco per asmatici; farmaco sedativo ipnotico; Quantità farmaco logiche; Un... farmaco dell erborista; usare la vista; Si può usare per deglassare; usare , utilizzare; Possono causare l affondamento di una nave; Il caso latino del complemento di termine; Un caso per Montalbano; Piloti che possono intervenire in caso d emergenza; Fornisce acqua in caso di incendio; Cerca nelle Definizioni