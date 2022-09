Si dice che non ne esistano più le mezze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che non ne esistano più le mezze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAGIONI

Significato/Curiosita : Si dice che non ne esistano piu le mezze

Sebbene esistano anche aziende che producono pasta utilizzando solo semola italiana, il che però fa sì che il prodotto costi circa il 15% in più della media...

Vedi stagione (disambigua). disambiguazione – "stagioni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi stagioni (disambigua). la stagione è ciascuno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Si dice abbiano sempre torto; Si dice che lo sia ogni riccio; Ne fu dato uno a Benedetto XVI il 25 dice mbre 2009; Si dice anche soft drink; Il politeista crede che ne esistano molteplici; Radicale, senza mezze misure; Le mezze cuffiette bianche delle cameriere; Quelle mezze ... non ci sono più; I suoi baci sono dolci costutuiti di due mezze sfere unite da una farcitura;