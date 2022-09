Deve il suo nome al re di Francia Luigi XIV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve il suo nome al re di Francia Luigi XIV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LOUISIANA

Significato/Curiosita : Deve il suo nome al re di francia luigi xiv

luigi xv di borbone, detto il beneamato (versailles, 15 febbraio 1710 – versailles, 10 maggio 1774), è stato re di francia dal 1715 fino alla sua morte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi louisiana (disambigua). la louisiana (in italiano luisiana, anticamente luigiana) è uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

