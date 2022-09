Decollano in verticale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decollano in verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ELICOTTERI

Significato/Curiosita : Decollano in verticale

O aeroporto. gli aeromobili più piccoli su piste di medie dimensioni decollano normalmente senza l'ausilio dei flap, che si rende invece necessario nei...

Registro elicotteri italiani ed altro ancora, su dgualdo.it. gli elicotteri delle forze armate italiane, su alfonsomartone.itb.it. elicottero, in treccani...

Altre definizioni con decollano; verticale; decollano dagli aeroporti militari russi; decollano solo se trainati; Velivoli che decollano dagli aeroporti militari russi; decollano senza rincorsa; Piano fisso verticale della coda di un aereo; Oscillare come una finestra che apre in verticale ; Collega un tubo verticale a uno orizzontale; Apertura verticale della gonna; Cerca nelle Definizioni