Così è la bottega dei mestieri manuali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la bottega dei mestieri manuali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARTIGIANA

Significato/Curiosita : Cosi e la bottega dei mestieri manuali

Costituirsi come corporazioni delle arti e mestieri tra il xii ed il xiii secolo; si trattava di associazioni laiche nate per la difesa ed il perseguimento di scopi...

Sforzo economico di tutta la collettività. d'altra parte ogni bottega artigiana viene variamente coinvolta nell'impresa. fu ai tempi dell'umanesimo che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

