Il Clay ex pilota di Formula 1 - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : REGAZZONI

Significato/Curiosita : Il clay ex pilota di formula 1

1969) è un ex pilota automobilistico tedesco. è considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in formula 1. insieme a lewis hamilton è il più vincente...

Gianclaudio giuseppe regazzoni, meglio noto come clay regazzoni (lugano, 5 settembre 1939 – fontevivo, 15 dicembre 2006), è stato un pilota automobilistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

