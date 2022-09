Che rispetta parametri di pulizia e sanitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che rispetta parametri di pulizia e sanitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IGIENICO

Significato/Curiosita : Che rispetta parametri di pulizia e sanitari

Qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici...

L'assorbente igienico è un tampone per l'igiene intima della donna. gli assorbenti igienici o assorbenti sono elementi assorbenti che vengono indossati... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con rispetta; parametri; pulizia; sanitari; Si aspetta il proprio rispetta ndo la fila; La rispetta no certe monache; Standard che la mercanzia deve rispetta re per la sua vendita; rispetta re un impegno; Alterare i parametri di un mezzo di misurazione; Dai parametri medi, concordati; Uno dei parametri studiati dalla demografia; Un prodotto per la pulizia di bagno e cucina; Recipiente multiuso per la pulizia ; Leggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauro; È addetto alla pulizia delle finestre; sanitari per pulire tutto il corpo: __ da bagno; È redatto dai sanitari ospedalieri; Si prende cura dei piedi a livello sanitari o; Sigla del Servizio sanitari o nazionale; Cerca nelle Definizioni