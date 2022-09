Si batte dagli 11 metri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si batte dagli 11 metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGORE

Significato/Curiosita : Si batte dagli 11 metri

10"3. ai giochi olimpici di los angeles del 1932 batte metcalfe per due centimetri e mezzo; quest'ultimo si prenderà successivamente la rivincita eguagliando...

Eliminazione diretta, vedi tiri di rigore. voce principale: regole del gioco del calcio. il calcio di rigore, o più semplicemente rigore, è la ripresa di gioco utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

