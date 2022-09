Aveva... i suoi servi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva... i suoi servi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GLEBA

Significato/Curiosita : Aveva... i suoi servi

L'ordine dei servi di maria, anche detti serviti, in latino ordo servorum beatae virginis mariae (sigla o.s.m.), è un ordine mendicante della chiesa cattolica...

"servi della gleba" rimanda qui. se stai cercando la canzone di elio e le storie tese, vedi servi della gleba (singolo). la servitù della gleba (già colonato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con aveva; suoi; servi; Willy Wonka aveva fondato quella di cioccolato; aveva cura dell ultimo nato; La guardia che aveva giurisdizione sui boschi; Ne aveva la testa il dio egizio Anubi; I suoi frutti hanno tanti piccoli chicchi rossi; Jorge: scrisse Dona Flor e i suoi due mariti; Diligente nel portare a termine i suoi compiti; I suoi effetti si misurano con la scala Mercalli; servi zio igienico anche per animali domestici; La caraffa per servi re vini; Era un efficiente servi zio postale euro-asiatico; Un servi zio per la tavola; Cerca nelle Definizioni