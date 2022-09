Vedere con attenzione e consapevolezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vedere con attenzione e consapevolezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GUARDARE

Significato/Curiosita : Vedere con attenzione e consapevolezza

On'yomi nen o nem, in occidente reso anche con la parola inglese mindfulness) significa "consapevolezza, attenzione consapevole, studio attento", ed indica...

Rimanemmo a guardare, su dituttounpop.it, 29 novembre 2021. url consultato il 30 novembre 2021. (en) e noi come stronzi rimanemmo a guardare, su internet... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

