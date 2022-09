Stabiliscono la latitudine di un punto sulla Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabiliscono la latitudine di un punto sulla Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARALLELI

Significato/Curiosita : Stabiliscono la latitudine di un punto sulla terra

Ellissoide di riferimento. questa superficie teorica, utilizzata per definire la latitudine, longitudine ed elevazione sull'ellissoide di un qualsiasi punto, non...

Di rotazione e dunque parallelo al piano equatoriale. i paralleli, che devono il loro nome all'essere geometricamente paralleli al piano dell'equatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

