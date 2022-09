Possono guidare un auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono guidare un auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATENTATI

Significato/Curiosita : Possono guidare un auto

Grand theft auto v (abbreviato in gta 5 oppure gta v) è un videogioco appartenente al genere delle avventure dinamiche, sviluppato da rockstar north e...

Il blu patentato v, o e131, nella codifica europea degli additivi alimentari, è un colorante sintetico di colore blu scuro. è un sale interno del composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

