Parti in cui è diviso un incontro di pugilato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : RIPRESE

Significato/Curiosita : Parti in cui e diviso un incontro di pugilato

C.. il pugilato si è successivamente evoluto tra il xvi e il xviii secolo, soprattutto in gran bretagna, con l'emergere di incontri di pugilato che mettevano...

Le riprese consequenziali, conosciute anche come riprese back to back, indicano una pratica di lavorazione che permette di realizzare simultaneamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

