Edificio privo di colonne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio privo di colonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASTILO

Significato/Curiosita : Edificio privo di colonne

Aperto', privo di copertura) è la conformazione particolare di un tipo di templi antichi circondati da una peristasi di colonne, ma privo di copertura...

astilo di crotone (in greco antico: st, ástylos o sta, astýalos; crotone, ... – siracusa (), dopo il 480 a.c.) è stato un atleta greco antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con edificio; privo; colonne; edificio privo delle previste colonne; Facciata di un edificio ; Portico con archi sotto un edificio ; Documento che attesta la sicurezza di un edificio ; Edificio privo delle previste colonne; Il Parmigiano ne è privo pur essendo un formaggio; La figura retorica come non è privo d ingegno; privo di qualsiasi difetto; Edificio privo delle previste colonne ; Lo è il colonne llo Hathi del libro della giungla; Il Nicola apprezzato autore di colonne sonore; Organizza i dati in colonne e righe; Cerca nelle Definizioni