Si dice anche soft drink - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BIBITA

la molecola, prima cola 100% made in italy, dice no alla plastica

Una bibita (in inglese soft drink) è un tipo di bevanda analcolica a base di acqua naturale o acqua gassata con carbonato di sodio (comunemente detta soda)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

