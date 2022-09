Coleottero dal tipico colore verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coleottero dal tipico colore verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CETONIA

Significato/Curiosita : Coleottero dal tipico colore verde

Tubulari a 5 denti di colore verde-giallastro ma anche bianco-violaceo; mentre quelli femminili sono privi di corolla ed hanno un colore verde-biancastro. androceo:...

La cetonia dorata (cetonia aurata (linnaeus, 1758)) è un coleottero appartenente alla famiglia degli scarabeidi, sottofamiglia cetoniinae. spesso viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Un comune coleottero verde; coleottero di colore verde brillante; Minuscolo coleottero della famiglia Lampyridae; Un coleottero ; Un ortaggio tipico della grigliata mista; Tessuto tipico per bandiere; tipico boccale per birra; I cetacei dal tipico dente; Col tempo cambia sempre colore ; Sbiadito dopo aver perso colore ; Posa uniforme di colore sul fondo del quadro; Il colore della purezza; Fra il rosso e il verde al semaforo; Il verde tra le dune; Il tocco di verde sulla pizza margherita; Erba per la salsa verde ;