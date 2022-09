Un cibo a cui è stato tolto il liquido di cottura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cibo a cui è stato tolto il liquido di cottura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOLATO

Significato/Curiosita : Un cibo a cui e stato tolto il liquido di cottura

L'idoneità di un cibo a essere consumato dal popolo ebraico secondo le regole alimentari stabilite nella torah, come interpretate dall'esegesi del talmud e come...

Dell'insalata di riso è consigliato passare il riso sotto l'acqua fredda una volta scolato (al dente) per evitare che diventi troppo colloso. allan bay, cuochi si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

