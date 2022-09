Le ali non adatte al volo di alcuni insetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ali non adatte al volo di alcuni insetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELITRE

Significato/Curiosita : Le ali non adatte al volo di alcuni insetti

Direttamente, l'economia, l'alimentazione, le abitudini e la salute. la biodiversità degli insetti è in diminuzione. gli insetti devono il loro nome alla struttura...

Prossimale è sclerificata, mentre la restante parte rimane membranosa. le elitre sono costituite da sclerotina e hanno perduto la funzione del volo, divenendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con adatte; volo; alcuni; insetti; adatte al volo; adatte al lavoro; adatte allo scopo; Strade adatte ai veicoli su ruote; Un altro modo per indicare la pallavolo ing; Insieme di vie nervose che determinano il movimento volo ntario; Gestisce il tavolo da gioco al casinò fra; Un assistente in volo ; Prima della cottura di alcuni legumi e cereali; alcuni libri voluminosi vengono definiti così; alcuni sono corrosivi; Tasca addominale di alcuni mammiferi; Lo sono le piante che mangiano insetti ; Respingere insetti con prodotti appositi; insetti protagonisti di una hit di Heather Parisi; insetti parassiti che si attaccano alla pelle;