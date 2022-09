Un tasto della tastiera del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tasto della tastiera del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ESC

tasto del computer che sta sopra CANC; Interruttori a tasto in apparecchi trasmittenti; Bottone o tasto in un apparecchio o macchinario; Il tasto di arresto sugli apparecchi; Alfred, virtuoso della tastiera ; Vi si può navigare con schermo e tastiera ; C è tutto sulla tastiera del computer; C è tutto sulla tastiera del computer; Tasto del computer che sta sopra CANC; L immagine che compare sul monitor del computer quando non lo si usa; computer facili da trasportare detti notebook; Un simbolo sul computer ;