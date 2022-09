Supporto su cui staziona il pappagallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Supporto su cui staziona il pappagallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRESPOLO

Significato/Curiosita : Supporto su cui staziona il pappagallo

il cacapò (o cacapo o kakapò; dal maori kakapo, «pappagallo notturno»; strigops habroptila g. r. gray, 1845), detto anche strigope, è un grosso pappagallo...

trespolo per rifiuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con supporto; staziona; pappagallo; Tipico supporto per la cottura al barbecue; supporto musicale nato nel 1948; Attività di supporto didattico allo studente; supporto di scommesse sportive; staziona mento di truppe nelle baracche; Paga la tassa di staziona mento; Il primo sacco che compare in quello gestaziona le; Luogo di staziona mento per veicoli; Bel pappagallo rosso-blu; pappagallo da compagnia australiano; Piccolo pappagallo spesso tenuto in casa; Un pappagallo spesso bianco con cresta sulla testa; Cerca nelle Definizioni