Stare assorti in rifilessioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stare assorti in rifilessioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PENSARE

Significato/Curiosita : Stare assorti in rifilessioni

L'attività del pensiero si esplica nel comporre oggetti, ovvero pensare significa pensare oggetti composti. da questo punto di vista, l'attività del pensiero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con stare; assorti; rifilessioni; Acquistare senza provare: comprare a scatola __; Restare per un periodo prolungato; Detestare qualcuno o qualcosa; Restare ; assorti menti di un certo valore; Formano l assorti mento del negoziante; assorti mento di abiti; assorti mento di tessuti cardati; Cerca nelle Definizioni