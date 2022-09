Sono uguali nell aspetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali nell aspetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TT

Significato/Curiosita : Sono uguali nell aspetto

(sdtv). i televisori e gli schermi 16:9 sono anche definiti «widescreen» («schermo largo»). uno schermo 16:9 con uguale altezza di un 4:3, corrisponde ad un...

Di trieste tt – codice vettore iata di air lithuania tt – codice fips 10-4 di timor est tt – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tatara tt – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Lo sono ad esempio gli anni 60; Se sono personali non hanno cause; Se sono funghi non vanno bene per appendere; sono separate dalla U; Sono uguali negli uguali ; Sono uguali nell accesso; Match __, gara velica fra due imbarcazioni uguali ; uguali nello starter; Lontano nel tempo o nell o spazio; nell a medicina estetica riempie le rughe ing; Mediatore nell e trattative commerciali; Ci cade chi è vittima di un tranell o; La derisione di qualcuno per il suo aspetto fisico; L aspetto fisico conferito da certe malattie; L aspetto definitivo di un libro prima della stampa; aspetto secondario, ma non meno importante;