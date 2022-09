Sono separate dalla U - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono separate dalla U. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TV

Significato/Curiosita : Sono separate dalla u

separati ma uguali (in inglese separate but equal) era una dottrina legale nella legge costituzionale degli stati uniti che giustificava e permetteva...

Disambiguazione – "tv" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tv (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il film del 1931, vedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

