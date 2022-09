Lo sono ad esempio gli anni 60 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono ad esempio gli anni 60. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECADE

Significato/Curiosita : Lo sono ad esempio gli anni 60

Disambiguazione – "anni '60" rimanda qui. se stai cercando la serie televisiva, vedi anni '60 (miniserie televisiva). gli anni 1960, comunemente chiamati anni sessanta...

Significati, vedi decade (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il periodo di tempo di dieci anni, vedi decennio. una dècade, termine derivante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con sono; esempio; anni; Se sono personali non hanno cause; Se sono funghi non vanno bene per appendere; sono separate dalla U; In auto sono dotati di cinture di sicurezza; Lo è per esempio un misurino; Relativa per esempio alla Sardegna o alla Sicilia; Ne è un esempio il calcio di rigore; Quella di Russell è un esempio di indimostrabilità; Il miracolo italiano degli anni 50 e 60; Fra Giovanni da Fiesole, o anche: _ Angelico; Viver a Torino da anni ; Napoleone lo divenne a 24 anni ; Cerca nelle Definizioni