Quantità di sostanza intollerabile dall organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quantità di sostanza intollerabile dall organismo.

Soluzione 8 lettere : OVERDOSE

Significato/Curiosita : Quantita di sostanza intollerabile dall organismo

Agli intossicati. l'atropina, sostanza ricavata dai frutti d'una pianta (l'atropa belladonna), antagonizzando - a livello di recettore colinergico - l'effetto...

Disambiguazione – "overdose" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi overdose (disambigua). il sovradosaggio è la somministrazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

