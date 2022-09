Lo è per esempio un misurino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è per esempio un misurino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOSATORE

Significato/Curiosita : Lo e per esempio un misurino

Coordinate: 46°34'59.84n 12°11'29.01e / 46.583288°n 12.191391°e46.583288; 12.191391 i cadini di misurina (ciadìs de mesorìna in ladino, dal cadorino...

La larva della farfalla geometra, vedi misurino (zoologia). col termine dosatore si intende un dispositivo capace di determinare e alimentare in modo autonomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

