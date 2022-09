Se non contiene pesci segue il Capricorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non contiene pesci segue il Capricorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACQUARIO

Significato/Curiosita : Se non contiene pesci segue il capricorno

18 gennaio; capricorno - dal 19 gennaio al 4 febbraio acquario - dal 5 febbraio al 11 marzo pesci - dal 12 marzo al 18 aprile l'ofiuco non è ufficialmente...

L'acquario di genova è un acquario situato a ponte spinola, nel cinquecentesco porto antico di genova. al momento dell'inaugurazione era il più grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

