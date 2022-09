Nodo impossibile da sciogliere, se non tagliandolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nodo impossibile da sciogliere, se non tagliandolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GORDIANO

Significato/Curiosita : Nodo impossibile da sciogliere, se non tagliandolo

Marco antonio gordiano pio, meglio noto come gordiano iii (in latino: marcus antonius gordianus pius; roma, 20 gennaio 225 – circesium, 11 febbraio 244)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Ha culmi grossi e nodo si; nodo ferroviario del Lazio; Cravatta larga da cerimonia con nodo morbido; nodo decorativo fatto con un nastro; La Gianna del Bello e impossibile ; Rendono impossibile il possibile; Il parigino che diresse Il viaggio attraverso l impossibile 1904; Lo è chi spera nell impossibile ; Slegare, sciogliere , snodare; sciogliere un enigma; Grovigli da sciogliere ; sciogliere un nodo; Si allunga tagliandolo ;