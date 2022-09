Le ninfe delle sorgenti e dei fiumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ninfe delle sorgenti e dei fiumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAIADI

Significato/Curiosita : Le ninfe delle sorgenti e dei fiumi

Potenze divine dei boschi, dei monti, delle acque e delle sorgenti, degli alberi, ma anche delle regioni o delle città o degli stati, le ninfe erano esseri...

Personaggi immaginari dei fumetti della marvel comics, vedi naiadi di stepford. le nàiadi (in greco antico: ade, naiádes, da e, "fluire", e µa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

